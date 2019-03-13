Книгу об Иркутском кавалерийском полке презентовали в музее истории города

Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В музее истории Иркутска имени Сибирякова состоялась презентация только что вышедшей в свет книги об истории Иркутского кавалерийского полка «Иркутцы».

Авторами первого полноценного исследования боевого пути этой воинской части стали историки Александр Гимельштейн, Александр Ануфриев и журналист Юлия Караваева. Как сообщает пресс-служба музея, на базе уникального подбора источников из местных и центральных архивов подробно рассказывается об истории одного из самых интересных кавалерийских полков Русской Императорской армии.

– Иркутский полк дважды формировался как драгунский и дважды становился гусарским. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, героически бился в Бородинском сражении, после чего на его базе был сформирован личный конвой командующего русской армией Светлейшего князя Кутузова, – говорят в музее.

Корнетом в Иркутский полк был принят 18-летний студент Московского университета Александр Грибоедов. Также в полк изъявил желание записаться граф Николай Толстой – отец писателя Льва Толстого.

– Почему «Иркутцы», за какой бой были получены «семь серебряных труб за отличие», какова судьба полка в 20 веке – обо всем этом читатели узнают из книги, значительная часть тиража которой, по решению авторов, безвозмездно передается всем библиотекам города Иркутска, областным, районным и городским библиотекам Иркутской области, Музею истории Иркутска, Иркутскому краеведческому музею и Дому-музею декабристов, – говорится в пресс-релизе.