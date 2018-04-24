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24.04.2018

Книжный фестиваль в Иркутске предложили организовать своими силами

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске предложили не бросать идею международного книжного фестиваля, который отменили из-за отказа спонсора – фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». С инициативой на своей странице в соцсети «Фейсбук» выступил историк Алексей Петров.

– Я все по поводу книжного фестиваля в Иркутске. И что, не найдется никто, кто купит 50 билетов писателям? И не найдется никто, кто поселит их в гостиницах? Чай не БЭФ и не сезон купальный еще... И не найдется никто, кто накормит поэтов супом сибирским? Они же, кстати, без гонорара все собирались в Иркутск-то, – пишет он.

Напомним, фестиваль должен был пройти с 18 по 20 мая. По словам одного из организаторов мероприятия, Бориса Куприянова, решение было принято 19 апреля. Как сообщил он на своей странице в соцсети «Фэйсбук», это стало полной неожиданностью. В этом году на иркутском фестивале планировалось участие 127 издательств – от «Молодой гвардии» и «Науки» до «Белой вороны», «Ад Маргинем», «Нового издательства» и других, столичных и местных.

Напомним, в начале апреля Олег Дерипаска и его компании попали под санкции США.  На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум.

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