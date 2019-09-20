Квартет Иркутской епархии «Знамение» выступит в Музее Валентнна Распутина 28 сентября

Иркутск, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий музей, открывая новую сцену во дворе Музея Валентина Распутина, приглашает иркутян и гостей города на выступление мужского квартета Иркутской епархии «Знамение».

Мероприятие состоится в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 28 сентября в 13.00, сообщает пресс-служба музея.

Мужской квартет «Знамение» был основан в 2007 году для участия в архиерейских богослужениях архиепископа (ныне митрополита) Иркутского и Ангарского Вадима. Свое название квартет получил в честь Знаменского кафедрального собора. Здесь еженедельно совершаются акафисты первому епископу Иркутскому Иннокентию (Кульчицкому) с участием квартета. Помимо богослужений в кафедральном городе, квартет сопровождает митрополита Вадима в его архипастырских поездках по Иркутской епархии.

Вторым направлением деятельности квартета является проведение миссионерских концертов. Важнейшей задачей своей деятельности квартет считает знакомство аудитории с лучшими образцами русской музыкальной хоровой культуры с исконными ценностями Православия, на которых воспитывались наши великие писатели, поэты, музыканты и государственные деятели.

В репертуаре коллектива – православные духовные песнопения разных народов и эпох, а также русские народные, военные и казачьи песни, украинские колядки. География концертов квартета «Знамение» не ограничивается рамками Иркутской области. В 2010 и 2011 годах коллектив принимал участие в «Академии православной музыки» в Санкт-Петербурге, 2011 году посетил с концертом столицу Монголии Улан-Батор, в 2012 году был приглашен на XXI международный хоровой фестиваль «Muestra de Corales» в Испании.

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