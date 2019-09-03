Легко ли обрести собственный голос: Майя Кучерская на ИМКФ рассказала, как каждый может обрести свой стиль в текстах

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском международном книжном фестивале Майя Кучерская рассказала, как каждый может сформировать свой собственный неповторимый стиль в написании текстов. Напомним, фестиваль проходил в Иркутске с 30 августа по 1 сентября. Российская писательница, литературовед и литературный критик, колумнист, педагог Майя Кучерская провела на нем мастер-класс для всех желающих «Как написать, чтобы тебя услышали». Она отметила, что сегодня, по предварительным данным, в России 120 тысяч писателей. На сайте Проза.ру зарегистрировано 250 тысяч человек. И потому первый вопрос, который может возникнуть у начинающего автора – как можно среди такой массы выделиться, найти свой неповторимый голос, отличиться от других. И тут же поясняет: – У каждого из вас уже есть свой неповторимый голос, просто потому, что вы – это вы, ведь все люди разные. Другое дело, что формированию собственного неповторимого стиля препятствует множество факторов, с которыми люди в жизни сталкиваются. И первый среди них – это школьные сочинения и обучение в школе в целом, поскольку весь этот процесс направлен на стандартизацию, создание единого шаблона. Среди других факторов – научный стиль, инструкции, юридические документы, рабочая переписка – для всего этого характерны сухость и безликость. – К тому же есть устоявшийся порядок формального общения на работе, например, с начальством, который также убивает живой стиль общения. И тут же Майя Кучерская дает рекомендации, как же со всем этим бороться. В первую очередь она предлагает непременно сочинять что-то для себя – что-то непредназначенное для чтения посторонними. И лучше всего, отмечает эксперт, делать это с утра, пока мозг еще расслаблен, уделив буквально 15 минут – писать при этом все, что заблагорассудится. – Кроме того, свой голос нужно наполнить уверенностью, авторитетом – для этого нужно хорошо знать материал и разбираться в том, о чем пишешь, – отмечает Майя Кучерская. – Но самое главное – говорить с читателем. И это вовсе не противоречит первому пункту. Просто нужно представить того, кому вы хотите рассказать свою историю, причем человека близкого, доброжелательного, понимающего вас с полуслова. Помимо этого, по словам писательницы, нужно найти свою тему, то, о чем хочется рассказывать: – Надо понять, что мы хотим: просветить, рассмешить, рассказать, что в мире сотни цветов и оттенков, или, напротив, напугать, заставить грустить. Понять, что мы хотим сказать и чего добиться даже каждым отдельным фрагментом своей истории. Чтобы сформировать свой неповторимый стиль, прежде всего, по словам Майи Кучерской, нужно прислушаться к себе, понять, что самому в текстах нравится, что раздражает, осознать, как ты звучишь – уверенно или не очень. Она также отметила, что индивидуальность автора проявляется в высказываемом им мнении, раскрываемой теме, лексике, синтаксисе. – Но самое главное – автор должен быть умным, умнее своего читателя, иначе читателю будет с ним неинтересно, – отметила писательница. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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