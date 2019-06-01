Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» начнутся со 2 июня

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского со 2 по 6 июня состоятся литературные вечера «Этим летом в Иркутске», посвященные Году театра в России и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Идея литературных вечеров «Этим летом в Иркутске»: приглашать в город творческую элиту России – писателей, историков, кинематографистов, литературоведов. Она воплотилась в 2007 году благодаря усилиям издателя Геннадия Сапронова и руководства Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. Среди авторов идеи были российские писатели Валентин Распутин и Валентин Курбатов, которые сделали очень многое для того, чтобы литературные вечера стали значимыми событиями в культурной жизни Иркутска и по-настоящему любимыми иркутянами.

В этом году литературные вечера состоятся уже в 13-й раз. Основной площадкой для них теперь станет областная библиотека имени Молчанова-Сибирского, а драматический театр выступит как главный партнер мероприятий. «Молчановка» будет сохранять традиции, и программа вечеров «Этим летом в Иркутске» включит в себя знакомство сибиряков с современной российской литературой, презентацию новых книг, встречи с выдающимися деятелями культуры.

В Иркутск в этом году приедут:

• Ольга Сенаторова – генеральный директор творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» (Москва), театральный критик и аналитик театра, менеджер в сфере культуры высшей квалификации, генеральный продюсер федерального фестиваля «Театральный Олимп» (г. Сочи), программный директор российских театральных фестивалей;

• Юрий Поляков – писатель, журналист, прозаик, публицист, драматург, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член попечительского совета Патриаршей литературной премии, член президиума Общества русской словесности;

• Анна Кузнецова – российский театральный публицист и критик, журналист, обозреватель «Литературной газеты», специальный корреспондент телеканала «Культура», руководитель мастер-класса по театральной публицистике в Институте журналистики и литературного творчества, профессор, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России.

• Владимир Скворцов – заслуженный артист России, актер театра и кино, продюсер, артист театра «Et cetera» под руководством народного артиста России А. А. Калягина, главный режиссер Московского драматического театра «Человек».

Программа литературных вечеров «Этим летом в Иркутске»:

• 2 июня

15.00 – Открытие литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» состоится Зрителей ждет встреча со всеми участниками, а также презентация книги Юрия Полякова «Веселая жизнь, или Секс в СССР». Вечером этого же дня, в 18.30, в драматическом театре имени Н. П. Охлопкова состоится спектакль «Халам-Бунду, или Заложники любви», после которого автор пьесы Юрий Поляков ответит на вопросы зрителей.

• 3 июня

12.00 – встреча «Слово и время. Литература и театр как способы отражения жизни» с Анной Кузнецовой, театральным критиком, театральным обозревателем «Литературной газеты», руководителем мастер-класса по театральной публицистике в Институте журналистики и литературного творчества и презентация книг «Тайны театральной гримерки», «В поисках счастья»;

• 4 июня

16.30 – встреча с Владимиром Скворцовым, заслуженным артистом России, актером театра и кино, продюсером, артистом театра «Et cetera» под руководством народного артиста России А. А. Калягина, главным режиссером Московского драматического театра «Человек».

• 5 июня

11.00 – встреча «Современный театр как социально-культурный институт. Проблемы, разногласия, решения» с генеральным директором творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» Ольгой Сенаторовой;

• 6 июня

11.00-20.00 – информационная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!», посвященная 220-летию со дня рождения Пушкина.

Внимание! Вход на спектакль «Халам-Бунду, или Заложники любви» платный, билет можно купить на сайте театра или в сервисном центре «Молчановки» на первом этаже. На остальные мероприятия литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» вход бесплатный.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: ул. Лермонтова, 253. Вход по читательскому билету, который можно получить быстро и бесплатно, для этого нужен только паспорт.