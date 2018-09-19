Люди, звери, птицы – иркутянам покажут работы петербургского художника-камнереза Сергея Фалькина

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первая в Иркутске персональная выставка петербургского художника-камнереза Сергея Фалькина пройдёт с 28 сентября по 28 октября 2018 года в галерее Виктора Бронштейна. В экспозиции – более 60 камнерезных, бронзовых и графических работ, сообщает пресс-служба галереи.

Сергей Фалькин – признанный мастер, заслуженный деятель камнерезного искусства. Его работы представлены в Государственном Эрмитаже и Константиновском Дворце в Санкт-Петербурге. Скульптуры автора экспонировались в Лувре, были представлены на первом Бьеннале Французской скульптуры в Париже и выставлялись на аукционе «Коллер» в Цюрихе.

Сейчас автор работает с разными материалами: твёрдым камнем, бронзой, янтарем, керамикой, деревом и костью мамонта. Сергей Фалькин создал свой стиль в камнерезной пластике. Его персонажи: люди, звери, птицы, библейские герои и фантастические существа – обладают собственным характером и обаянием. В его скульптурах − самобытная фантазия и глубокие метафоры, драматизм и ирония, непосредственность наблюдателя и мудрость мыслителя.

На первой в Иркутске выставке будут представлены работы основных направлений творчества мастера: камнерезная пластика, бронзовая скульптура и графика.

КООРДИНАТЫ:

Возрастное ограничение 0+.

Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей.

Выставка пройдёт в залах галереи по адресу: Иркутск, улица Октябрьской Революции, 3.

Телефон: 8(3952) 75-60-30.