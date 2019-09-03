Лонг-лист конкурса научно-фантастических рассказов огласили на книжном фестивале в Иркутске

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском международном книжном фестивале 1 сентября огласили лонг-лист второй премии «Будущее время» для авторов научно-фантастических рассказов. В него вошли 15 авторов из России, Финляндии и США. Организатором конкурса выступает благотворительный фонд «Система». Премия проводится второй год. В 2018 году в конкурсе на тему «Бессмертие» победил Артем Хлебников с рассказом «Оно даже не прошло». В этом году желающие побороться за главный приз писали на тему «Дополненная личность». К слову, приз довольно серьезный: 1 млн рублей. Из этой суммы половина, 500 тысяч, достанется автору-победителю, еще по 100 тысяч – каждому из номинантов шорт-листа. Представитель БФ «Система» Илья Мамиоф рассказал, почему вообще благотворительный фонд занялся темой фантастики. – Литература как благотворительность привлекает нас, в первую очередь, своим просветительским эффектом. Мы верим, что любая просветительская деятельность делает человека лучше и образованнее. Кроме того, у нас есть направление по изданию книг нон-фикшен. Мы переводим и издаем исследования о современных технологиях и о том, как они влияют на человеческую жизнь. Помимо этого, фонд очень активно поддерживает технологическую среду, у нас есть ряд масштабных проектов в сфере образования, технологических конкурсов, которые так или иначе связаны с инновациями в глобальной среде, – сообщил он. Один из организаторов книжного фестиваля и архитекторов конкурса, книжный критик Константин Мильчин рассказал, на конкурс в этом году было прислано около 1000 работ. Научно-фантастические рассказы, по правилам, должны укладываться в рамки 10-80 тысяч знаков и нигде не публиковаться ранее. Этот отбор прошли около 900 текстов. – Не обошлось и без забавных моментов, – отметил он. – Например, самым популярным мужским именем в рассказах стало имя Марк, с вариациями – Марко или даже Марков. Оно встречалось в каждом десятом тексте. Вторым по упоминаемости было имя Константин. Самым популярным женским именем стало имя Алиса. Понятно, тут и «Гостья из будущего» Алиса Селезнева, и Алиса Кэрролла сыграли свою роль, и Яндекс с его ботом. Он отметил, что примерно 80% работ авторы прислали в последние два дня приема. При этом поначалу приходили, в основном, «опоздавшие» к прошлогоднему конкурсу рассказы о бессмертии. – Разговор [в научном сообществе] о том, допустимо ли вообще менять человеческую личность, тянется довольно давно. И понятно, что в ближайшее время нам его избежать не удастся, потому что новых технологий будет все больше и больше, и они чем дальше, тем радикальнее меняют нашу личность. Вопрос о том, готовы ли мы взять контроль над технологиями, или они будут вести нас вперед, а мы будем только рефлексировать об этом, – ключевой. Поэтому мне страшно интересно, что напишут конкурсанты. Пожалуй, что именно наше воображение – то, что может нам сегодня подсказать, куда мы идем, заставить нас прорисовать будущие сценарии, благодаря которым можно понять сегодня, суждено ли нам взять контроль над технологиями в будущем, – рассказал один из членов жюри Григорий Юдин. В итоге на суд жюри в 2019 году представят лонг-лист из 15 рассказов. Оценивать работы в 2019 году будут литературный критик, главный редактор Storytel Анастасия Завозова, писатели-фантасты Марина и Сергей Дяченко, доктор психологических наук, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ Мария Фаликман, предприниматель, специалист гейм-индустрии Алиса Чумаченко, социолог, философ Григорий Юдин и победитель предыдущего конкурса Артем Хлебников. – Работы попадут в руки жюри без названий и указания авторов, только под кодовыми номерами, которые неизвестны участникам конкурса. Этим мы стремимся исключить любую предвзятость в суждениях, – рассказал Константин Мильчин. – Попавшие в шорт-лист рассказы мы издадим отдельным сборником, а после подведения итогов опубликуем в интернете первую сотню работ без указания, какое место она заняла. В этом году шансы победить есть у текстов, написанных авторами из Астрахани (Андрей Грищенко), Кирова (Ольга Тостановская), Воронежа (Юрий Жуков), Ростова-на-Дону (Дарья Крылова), Перми (Михаил Мавликаев), Ставропольского края (Владимир Прягин). Также в шорт-лист попали четыре москвича (Максим Демидов, Елена Клещенко, Сергей Котлов, Ольга Старокожева), три петербуржца (Михаил Гаёхо, Эльдар Сафин, Андрей Столяров) и по одному конкурсанту из Сан-Диего (Константин Куприянов) и Вантаа (Григорий Потапов). Победитель станет известен в октябре 2019 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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