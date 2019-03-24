«Машина времени» выступит в Иркутске

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Долгожданный концерт группы «Машина времени» пройдет 18 апреля на сцене ледового дворца «Айсберг». Концерт состоится в рамках грандиозного юбилейного тура «50 лет».

Как пишут организаторы, «нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. Оттого порой принимаем их как должное. А ведь на самом деле это – чудо».

Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Причем это честный «полтинник». То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались, чтобы срубить по-легкому – нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Без перерывов и сходов-развалов.

Причем это творческий «полтинник». Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила, в 2014 году о них было не меньше разговоров, чем в 1974 и 1984. В их постоянной концертной программе песни из 1976 соседствуют с песнями из 2016 – и публика хором поет те и другие. Сейчас добавились и совсем новые, написанные к юбилею. А временами сет-лист забирается в совсем глубокую древность – и там тоже обнаруживаются свои хиты.

Причем это действительно группа, а не лидер плюс статисты. Вся тройка – Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов – не разлучается уже сорок лет. А рядом с ними – Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Это – «Машина Времени».

И сейчас в ее истории начинается новая глава.

Грядущего пятидесятилетие «Машина» начинает с грандиозного тура – с концертами не только по всей России, странам бывшего СССР и Западной Европе, но и с выступлениями на пяти (а то и больше) континентах. График сейчас корректируется, но уже понятно, что поездка растянется до конца 2020 года. И со сцены будут звучать песни всех времен – с начала 70-х до конца 2010-х.

И те, которые прописаны у нас в ДНК. И те, которых музыканты еще не написали, а мы еще не слышали.

Юбилейный концерт легендарной группы «Машина Времени» в Иркутске состоится 18 апреля на сцене Ледового дворца «Айсберг». 12+. Начало в 19:00. Подробности и заказ билетов: (3952) 670-330, 436-000; www.sibkassa.ru; www.kassy.ru.