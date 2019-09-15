Мастер-класс по экранизации русской сказки проведёт для иркутян известный режиссёр Владимир Грамматиков

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках фестиваля «Человек и Природа» состоятся уникальные мастер-классы от мастеров кинопроизводства. Посетить их смогут все желающие, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Первым 20 сентября перед участниками киношколы фестиваля выступит председатель жюри 18-го фестиваля «Человек и Природа» режиссер, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр кино, креативный продюсер компании Дисней в России Владимир Грамматиков.

Режиссёр знаменитых картин «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакин Мурьеты», «Мио, мой Мио» расскажет о своей свежей работе «Последний богатырь». Продолжение», а также о подробностях съёмок фильмов, на которых выросли поколения зрителей.

Настоящий профессионал, всю свою жизнь посвятивший искусству, Владимир Грамматиков давно стал классиком в мире кино. Кроме того, у него настоящее чутье на таланты. К примеру, именно он первым снял в своём фильме и этим открыл миру ярчайшую суперзвезду Голливуда Кристиана Бейла – будущего Бэтмена.

КООРДИНАТЫ:

Мастер-класс «Экранизация русской сказки. Вчера и сегодня. «Последний богатырь». Продолжение» состоится 20 сентября в 19.30 в «Доме Кино» Иркутского областного кинофонда.

Вход по пригласительным билетам. Бронирование пригласительных: 8(3952)56-70-60 (доб. 1506,1507).