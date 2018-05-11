Мастера из Иркутской области поучаствовали в московской выставке «Сокровища Севера»

Иркутская область, Москва, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве с 29 апреля по 3 мая проходила 13-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018». В делегацию от Иркутской области вошли представители коренных малочисленных народов Севера из Катангского, Качугского, Бодайбинского, Нижнеудинского, Казачинско-Ленского районов и Иркутска.

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, всего на выставке-ярмарке участвовали более 20 северных регионов РФ. Программа мероприятия включала в себя: выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, выступления фольклорных коллективов, шоу-дефиле северных костюмов, мастер-классы по народным промыслам, дегустации традиционных северных блюд, соревнования по северным видам спорта и многое другое. Различные семинары, презентации и круглые столы вошли в деловую часть программы Сокровищ Севера.

Команда Иркутской области показала свою экспозицию под названием «Мы – сибиряки». Оригинально оформив ее в едином стиле и защитив перед членами жюри, участники достойно представили свой регион и заняли третье место в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция».

Кроме того, участники делегации из Приангарья активно участвовали и в других конкурсных программах, где добились хороших результатов. Так, в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Резьба и роспись по дереву» специальный приз «За сохранение традиций» получила Любовь Маслянко (Бодайбинский район). В номинации «Художественная обработка бересты» специальный приз «За успешный дебют» взял Григорий Урбаков (Качугский район). В номинации «Изделия сувенирного промысла (региональный и национальный сувенир)» диплом «За компиляцию меховых традиций в искусстве» достался Ольге Сычегир (Катангский район).

Звания «Лауреат конкурса» удостоились Галина Яковлева, Наталья Анциферова (Нижнеудинский район). В номинации «Национальный костюм (одежда, головной убор, обувь)» специальный приз «За комплексное представление традиционной культуры национального костюма» получила Мария Максимова (Бодайбинский район). В номинации «Вышивка, меховая мозаика» второе место – у Ларисы Ниловой (Бодайбинский район). В номинации «Вышивка и изделия из бисера» специальный приз «За бережное использование национальных традиций» забрала Евгения Гомбоева (Иркутск).

На фотоконкурсе «Северный взор 2018» в номинации «Сокровищница Севера» третье место занял Сергей Писарев (Иркутск), фотография «Хандинский ключ».

На песенно-танцевальном конкурсе 13-го всероссийского фестиваля национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» в номинации «Детское творчество» второе место получила хореографическая группа «Аяльди» («Здравствуйте»), художественный руководитель Оксана Курчатова (Бодайбинский район). В номинации «Песенно-танцевальная композиция» второе место у народного ансамбля танца «Дыырак – Ибиллер», художественный руководитель Ирина Варанкина (Нижнеудинский район).

Кроме того, звания «Лауреат фестиваля «Кочевье Севера» удостоились Юлия Каморникова (фольклорная группа «Черлик», Нижнеудиский район), Ольга Сычигер, (Катангский район), Оксана Серебряникова, (Иркутск), Юлия Амагзаева (Катангский район).