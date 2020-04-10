Международный фестиваль «Алтаргана» перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Забайкальский край, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с пандемией коронавирусной инфекции и в рамках профилактических мер проведение 14 Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объем строительных, ремонтных работ сохранится и пройдет по запланированному графику.

Один раз в два года Алтаргана собирает под своим флагом участников со всех уголков мира и многочисленных регионов России. Традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, республики Бурятия, Иркутской области.