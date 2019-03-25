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Культура
26.03.2019

Минкульт РФ может запретить вход в музеи с сумками и рюкзаками

Москва, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство культуры намерено внимательно изучить инцидент в Историческом музее, где накануне появилась «несанкционированная» картина, и принять соответствующие меры для исключения подобного.

Накануне стало известно, что на выставке в Историческом музее группа неизвестных повесила собственную картину, сообщают «Аргументы недели». Позже выяснилось, что эти люди таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

– Есть способы исключить подобное в принципе. Например, запретить вход в музеи с любыми сумками и рюкзаками, или обязать сдавать их в камеры хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если кому-то в голову может прийти идея что-то добавить в экспозицию – возможность реализации такого умысла необходимо исключить, – заявил директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

В связи с этим Министерство культуры после изучения инцидента сформулирует и разошлет музеям соответствующие рекомендации, сообщает ТАСС.

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