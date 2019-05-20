|Культура
|18.05.2019
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Минские музыканты сыграют для иркутян на старинных белорусских инструментах
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Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая пройдет пятый международный фестиваль «Белорусский кирмаш-2019». В этом году в рамках фестиваля состоится выступление ансамбля «Колисьния» из Минска. Артисты будут играть на старинных белорусских инструментах: дуда (волынка), лира, цымбалы и других, сообщает пресс-служба мэрии.
В программе фестиваля запланированы концерт с белорусскими песнями и танцами, выступления белорусских ансамблей из городов Сибири: Томска, Тюмени, Новосибирска. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по белорусским народным бытовым танцам, ремёслам, ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов, говорят в администрации Иркутска.
Международный фестиваль «Белорусский кирмаш» пройдет 25 мая в кинотеатре «Художественный»:
Вход для всех желающих свободный.