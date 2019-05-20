Минские музыканты сыграют для иркутян на старинных белорусских инструментах

Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая пройдет пятый международный фестиваль «Белорусский кирмаш-2019». В этом году в рамках фестиваля состоится выступление ансамбля «Колисьния» из Минска. Артисты будут играть на старинных белорусских инструментах: дуда (волынка), лира, цымбалы и других, сообщает пресс-служба мэрии. В программе фестиваля запланированы концерт с белорусскими песнями и танцами, выступления белорусских ансамблей из городов Сибири: Томска, Тюмени, Новосибирска. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по белорусским народным бытовым танцам, ремёслам, ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов, говорят в администрации Иркутска. Международный фестиваль «Белорусский кирмаш» пройдет 25 мая в кинотеатре «Художественный»: С 12-00 до 13-00 в холле кинотеатра – ярмарка белорусских и сельскохозяйственных товаров, мастер-классы по традиционным белорусским ремёслам;

с 13-00 до 16-00 – гала-концерт;

с 16-00 до 17-00 – мастер-класс по белорусским народным танцам. Вход для всех желающих свободный. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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