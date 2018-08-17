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Культура
19.08.2018

Молодых иркутян зовут на кастинг короткометражки о городе

Иркутск, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Об Иркутске снимут короткометражный художественный фильм. Горожан зовут на кастинг для участия в съёмках. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Юрия Яшкина.

Короткометражку будут снимать с 23 по 27 августа, а кастинг проведут 21 августа. На него приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет с яркой внешностью и активной жизненной позицией. Актерские навыки не обязательны.

пройдут съемки короткометражного художественного фильма о Иркутске. увидеть город глазами

– Каким видит Иркутск наше подрастающее поколение? Мнение молодых людей всегда иное, резонирующее, честное. Поскольку это возраст, когда ты реагируешь на все острее. И кажется, что чувствуешь все сильнее. И кажется, что влюбляешься навсегда. И больше веришь, и многое хочешь узнать, – пишут организаторы.

Проект фильма реализуется «Burkalo production» и кинокомпанией Юрия Яшникова при поддержке администрации Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

  • Кастинг состоится в «Иркутском городском молодежном центре» по адресу: Иркутск, улица Марата, 31.
  • Регистрация ведется по 20 августа с 10.00 до 17.00 по телефону 8(3952) 600-770.

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