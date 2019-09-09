МТС: иркутяне предпочитают читать на мобильных фэнтези

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС проанализировала активность и интересы жителей Иркутской области при чтении электронных книг по итогам первых 8 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Выяснилось, что иркутяне стали читать литературу в мобильном формате в полтора раза чаще. А самым популярным жанром стало фэнтези.

Полученная информация демонстрирует растущий интерес жителей Приангарья к чтению – они стали читать на 50% чаще и больше, при этом количество читающих людей в приложении увеличилось на 60%. Среди трендов аналитики отмечает рост интереса к аудиокнигам и всплеск интереса пользователей в пользу качественного лицензионного контента – его в текущем году иркутяне прочитали на 40% больше, чем в прошлом году.

Также выяснилось, что типичный житель Приангарья прочитывает в месяц в среднем по 4,6 электронных книг. Причем, читают иркутяне, как правило, в утреннее и вечернее время. При этом, самый активный любитель чтения из Иркутска в приложении «МТС Библиотека» прочитал 299 книг.

Что касается жанровых предпочтений, то в тройку лидеров вошли любовное фэнтези, жанр фантастических книг, где по сюжету герой попадает в другое время или другой мир – попаданцы, и современные любовные романы.

В ТОП 5 самых читаемых произведений в Приангарье первой стала книга Стивена Кинга «Зеленая Миля». На втором месте Борис Акунин «Самая таинственная тайна и другие сюжеты». Третья по читаемости книга, которая уверено держится в лидерах второй год подряд -- «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Дж. Диспенза, четвертая «Сказки идиотов» Бориса Акунина. Замыкает пятерку лидеров Александра Маринина с первым томом «Цена вопроса».