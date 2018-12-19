Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мультимедийный новогодний спектакль «Школа волшебников. Мультиелка» покажут в Иркутске 6 января 2019 года.

По сценарию зрители оказываются в школе магии, где их учат быть волшебниками. Все присутствующие в зале получают настоящую волшебную палочку, после взмаха которой начинают действовать чары. Во время этого уникального спектакля юные зрители перемещаются во времени, управляют предметами и природными явлениями, изучают заклинания и спасают волшебный посох Деда Мороза.

Главный герой шоу – эльф Элвин отправляется в необычайное путешествие вместе со всеми юными волшебниками, чтобы исправить свою ошибку, по которой может не состояться Новый год. Герои и зрители проходят все испытания сообща, успевая делать добрые дела по всему миру.

КООРДИНАТЫ:

Встреча на захватывающем шоу состоится 6 января 2019 года. Начало спектаклей в 14:00 и 18:00. Дети до трех лет – бесплатно (без занятия места). Подробности по телефону: 8 (3952) 662-786.