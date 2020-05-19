|Новости культуры в Иркутской области
|20.05.2020
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Музей истории Иркутска открылся для посещения
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Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Музей истории Иркутска имени Сибирякова открыт для посещения. Все филиалы работаю в штатном режиме согласно расписанию.
Как сообщает пресс-служба музея, для того чтобы попасть на выставки, нужно предварительно позвонить и записаться на определенное время. Такие условия создаются для безопасности, чтобы одновременно в зале было не более пяти человек.
Режим работы и контакты филиалов: