Музыкальные и художественные школы Иркутской области получат новые инструменты и гончарные круги

Иркутская область, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Музыкальные инструменты и гончарные круги поступят в муниципальные художественные и музыкальные школы Иркутской области. Их приобрели за счет средств областного бюджета, сообщила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.

Оборудование было распределено по итогам конкурсного отбора министерства культуры и архивов Иркутской области. Учреждения, которые обучают детей по дополнительным предпрофессиональным и развивающим программам в области искусства, подавали заявки, где указывали достигнутые результаты и оборудование, которое хотели бы получить. Комиссия отобрала 37 победителей, среди которых учреждения посёлков Мама, Усть-Уда, Чуна, Жигалово, Качуг, Шерагул, Тыреть, городов Тайшет, Вихоревка, Шелехов, Усть-Кут, Байкальск, а также села Мельница Нижнеудинского района. В них направят девять баянов и 18 аккордеонов разных размеров и марок, а также 37 гончарных кругов. Инструменты и оборудование будут переданы победителям до 31 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Поздравляю муниципальные образования, которые прошли отбор. В 2019 году за счёт средств областного бюджета мы поощряем учреждения дополнительного образования, которые достигли наилучших показателей в своей работе. Отрадно, что в конкурсе победили учреждения как городских, так и сельских поселений. Уверена, что новые инструменты позволят детям подняться на ступень выше в своих профессиональных навыках, - отметила Ольга Стасюлевич.

Ежегодно из бюджета Иркутской области на обновление музыкальных инструментов в муниципальных учреждениях дополнительного образования выделяют по 21 млн рублей. Что именно покупать, решают специалисты министерства культуры и архивов на основании заявок учреждений. Так, в 2017 году были приобретены духовые инструменты, в 2018 - рояли и пианино, в 2019 – баяны, аккордеоны и гончарные круги.