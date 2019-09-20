Музыкальный конкурс «Новые имена Приангарья» подвел итоги

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В концертном зале Иркутской областной филармонии 17 сентября состоялись заключительный концерт «Новые имена Приангарья» и торжественная церемония назначения стипендий благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в конкурсных прослушиваниях приняли участие 28 талантливых детей, в том числе девять обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования областного центра. Стипендиатами конкурса стали юные музыканты – Полина Пожидаева из ДШИ №8 и Александр Петров из ДМШ №1. Кроме того, Полине Пожидаевой вручили сертификат на приобретение музыкального инструмента.

Гала-концерт стал завершением большой творческой работы преподавателей и одаренных детей – учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Иркутска и области, конкурсные прослушивания которых состоялись накануне в Доме музыки Дениса Мацуева. Программа заключительного концерта включала выступления лучших участников конкурсных прослушиваний, а также членов экспертной комиссии.

Организаторы и партнеры проекта: Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр поддержки и развития творчества», а также «Газпром добыча Иркутск».