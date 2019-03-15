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Культура
16.03.2019

На Байкале снимают фильм «Лёд-2»

Иркутский район, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал стартовали съёмки художественного фильма «Лёд-2». Об этом сообщается на странице кинокартины в соцсети «Фейсбук».

Режиссёром картины стал Жора Крыжовников. Планируется, что в прокат фильм выйдет 14 февраля 2020 года.

Напомним, фильм «Лёд» о фигуристке из Иркутска, ставшей чемпионкой, вышел в прокат в конце 2017 года. Продюсировал картину российский режиссёр и актёр Фёдор Бондарчук, режиссёром выступил Олег Трофимов. В ролях: Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Ян Цапник, Милош Бикович.

В 2018 году отметили среди лауреатов кинопремии «Золотой орёл». Приз за лучшую женскую роль получила исполнительница главной роли в картине Аглая Тарасова. Также премии удостоились Антон Беляев и Дмитрий Селипанов за лучшую музыку к фильму.

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