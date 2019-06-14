|Культура
|15.06.2019
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На фасаде ангарского Музея часов появился новый циферблат
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Ангарск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые часы появились на фасаде Музея часов в Ангарске. Средства в сумме 500 тысяч рублей на их покупку предоставлены администрацией городского округа как подарок музею на 50-летие, сообщает пресс-служба местной мэрии.
Архитектурные часы диаметром 1,5 метра с латинскими цифрами на круглом циферблате, орнаментом и резными стрелками заняли место над входной группой.
– Музей часов – бренд нашего города, гордость всех ангарчан. Мы, конечно, не могли оставить Музей без подарка в год юбилея. Что подарить Музею часов, кроме часов? Идея родилась сама собой. Прежние часы иногда останавливались. Нам пообещали, что новые не остановятся. Они считывают время со спутника и корректируются. Теперь это самые точные часы в городе. Большую работу провели и по обновлению фасада. Здание преобразилось и стало выглядеть достойно своей экспозиции. Подарок гармонично вписан в архитектуру города и, надеюсь, в историю Музея часов, – отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
Фасад Музея украшает современная часовая система с электронным блоком управления московского завода «BigClock», которая подключается к спутниковой системе GPS/ГЛОНАСС. В ночное время предусмотрена подсветка. Внешние детали защищены специальным полимерным покрытием.
Авторы эскиза фасада Музея часов – художники Станислав Моисеев и Геннадий Зеленков. На ремонт фасада и входной группы в Музей из муниципального бюджета было выделено около 650 тысяч рублей.
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