На фасаде ангарского Музея часов появился новый циферблат

Ангарск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые часы появились на фасаде Музея часов в Ангарске. Средства в сумме 500 тысяч рублей на их покупку предоставлены администрацией городского округа как подарок музею на 50-летие, сообщает пресс-служба местной мэрии. Архитектурные часы диаметром 1,5 метра с латинскими цифрами на круглом циферблате, орнаментом и резными стрелками заняли место над входной группой. – Музей часов – бренд нашего города, гордость всех ангарчан. Мы, конечно, не могли оставить Музей без подарка в год юбилея. Что подарить Музею часов, кроме часов? Идея родилась сама собой. Прежние часы иногда останавливались. Нам пообещали, что новые не остановятся. Они считывают время со спутника и корректируются. Теперь это самые точные часы в городе. Большую работу провели и по обновлению фасада. Здание преобразилось и стало выглядеть достойно своей экспозиции. Подарок гармонично вписан в архитектуру города и, надеюсь, в историю Музея часов, – отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров. Фасад Музея украшает современная часовая система с электронным блоком управления московского завода «BigClock», которая подключается к спутниковой системе GPS/ГЛОНАСС. В ночное время предусмотрена подсветка. Внешние детали защищены специальным полимерным покрытием. Авторы эскиза фасада Музея часов – художники Станислав Моисеев и Геннадий Зеленков. На ремонт фасада и входной группы в Музей из муниципального бюджета было выделено около 650 тысяч рублей. СПРАВКА: Музей часов в Ангарске открылся в 1968 году и стал первым музеем часов в нашей стране. Основой для его создания послужила коллекция Павла Курдюкова (1908-1985), которая формировалась более 50 лет.

В 1969 году Ангарский исполком принял решение об организации городского музея.

Первые 200 экспонатов разместились сначала в одном небольшом зале. Дальнейшее формирование музейной коллекции проходило поэтапно.

Собрание часов насчитывает более 1,3 тысячи экспонатов: часы 18I – начала 20 веков стран Западной Европы, России, Японии в корпусах из бронзы и мрамора, фарфора и дерева.

С 1993 года музей находится в специально отреставрированном для него здании по улице Карла Маркса, 31. С октября 2001 года Музей часов носит имя Павла Курдюкова. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: анагарск

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