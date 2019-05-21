На фестивале «Лукоморье на Байкале»-2019 первый приз взяла скульптура «Песнь о вещем Олеге»

Ангарск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В ангарской Савватеевке 18 мая подвели итоги девятого фестиваля «Лукоморье на Байкале». Почти единодушно жюри присудило победу работе «Песнь о вещем Олеге» – ее выполнили скульпторы из поселка Богородское Московской области Лев Брюханов и Владимир Климов.

Лев Брюханов рассказал, что он не первый раз участвует в фестивале, можно сказать, «вырос здесь», а также впервые попробовал себя в большой скульптуре.

– Этот фестиваль ценен тем, что на таком шикарном материале, как ангарская сосна, можно смело воплощать все свои фантазии. Для парковой скульптуры эта древесина просто идеальна. Мы каждый раз привозим отсюда что-то новое, учимся друг у друга, постоянно появляются какие-то новые идеи и решения, – рассказал он.

Второе место досталось Илье Польскому из Москвы. Его скульптуру «Легенды волшебного леса» также отметили отдельным призом сами мастера-участники фестиваля. Третье место заняли Церембат Дашбалжир и Баярсайхан Базарад из Улан-Батора со скульптурой «Непокорный старик».

Главный судья фестиваля – иркутский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства Наталья Бакут – отметила, что в этот раз работы были особенно сильными, и лучшую выбрать было сложно.

Напомним, в этом году скульпторы творили на тему «Легенды и сказки народов мира». Исполнительный директор проекта «Лукоморье на Байкале» Александр Смокотин рассказал, что для участия в мероприятии было подано 154 заявки. В итоге приехали более 20 команд из Ирана, Венесуэлы, Италии, Монголии, Литвы, Белоруссии и России. Их скульптуры теперь украсят территорию «Лукоморья». Кстати, в общей сложности сейчас в Савватеевке и на Байкальском тракте насчитывается свыше 250 деревянных изваяний.

На закрытии фестиваля традиционно объявили тему следующего. Для 2020 года она звучит: «Здесь лес и дол видений полны…». Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.