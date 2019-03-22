На иркутском «Книгамарте» Эрик Бутаков рассказал, как перестать работать и начать путешествовать

Иркутск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Писатель и путешественник Эрик Бутаков на книжном фестивале «Книгамарт» в Иркутске рассказал о своих книгах и приключениях.

Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона.

– Девять лет назад я уволился с госслужбы (с поста заместителя начальника регионального управления Росимущества – примени ред.), начал путешествовать и писать книги. Стал профессиональным безработным – и ни о чем не жалею, – так свой рассказ начинает Эрик Бутаков.

На самом деле, путешествовать он начал гораздо раньше.

– Мы с другом как-то в начале 90-х второго января стали думать, как нам попасть в Книгу рекордов Гиннеса. И выяснили, что вокруг Байкала ходил только один человек, и то – с большими перерывами, с разными экспедициями, – рассказывает путешественник. – И мы решили это сделать – отправились в путешествие вокруг Байкала.

Озеро они обошли за 73 дня. И в это мало кто мог поверить – многие считали, что пешком вокруг Байкала вообще невозможно пройти.

– Я часто оказывался в компаниях, где люди рассказывали, что они провели в тайге целую неделю или две. И стоило мне заговорить, что шел 73 дня вокруг Байкала, как на меня смотрели как на вруна, – говорит Эрик Бутаков.

По этой же причине издательства со скепсисом смотрели на подготовленную им книгу с фотографиями об этом путешествии. Несколько лет ее никто не хотел публиковать. Затем появился интернет, и автор выложил туда фрагменты книги в виде фотографий с подписями и комментариями. Их увидел человек, выразивший готовность дать деньги на публикацию книги. Так в свет вышел первый тираж в 5 тысяч экземпляров «Вокруг Байкала за 73 дня», а Эрик Бутаков познакомился с будущим тестем.

К тому времени Эрик Бутаков стал автором еще одной книги – фантастического романа «11», а судьба готовила для него новую историю, которую потом будет нужно непременно записать. Ученый, геолог и на тот момент – вице-премьер правительства РФ – Владимир Полеванов вдруг усомнился, что места истоков великих рек на картах указаны верно, и решил перепроверить. И начать решил с Лены. Но для экспедиции нужен был проводник, Владимир Полеванов в его поисках узнал о человеке, который пешком обошел вокруг Байкала, и решил, что это именно тот, кто ему нужен.

Услышав предложение проводить группу по северу Байкала в районе мыса Рытого, Эрик Бутаков сначала согласился. Потом – едва не отказался, узнав, что идти нужно не по берегу, а вглубь, со стороны Лены. Ведь еще во время первого путешествия он наслушался о тех местах – сакральных, священных для местных жителей, категорически запрещенных ими для посещения – то ли проклятых, то ли оберегаемых духами. А до кучи – еще и, якобы, облюбованных НЛО.

– Потом подумал – ну ладно, если пойдут без меня и погибнут, а если пойдут и пройдут? Это же будет очень обидно, – рассудил Эрик Бутаков и отправился с экспедицией.

Экспедиция, повидав в пути много загадочного и необычного и действительно найдя исток Лены, вернулась. Вот только именно во время экспедиции у троих из пятерых участников дома погибли собаки – позже «шестипалый шаман сказал, что они взяли на себя наше проклятие», а двое участников, не имевших собак, погибли в течение одного-двух лет после путешествия. А в свет вышла книга «Мыс Рытый».

Позже случилось еще много интересных путешествий и книг. Было доказано, что Амур берет истоки не в Китае, а в Монголии, случилась история с африканскими золотыми рудниками и побегом из эфиопской тюрьмы и многое другое.

И даже планировавшаяся, но не случившаяся экспедиция в Китай к истокам Янцзы и Хуанхе, вылилась в большое исследование китайского языка и иероглифов и посвященную этому книгу. Были книги о пионерии и о том, каково жить слепым (после ее выхода автор сам едва не ослеп). Было еще одно путешествие вокруг Байкала – на этот раз с крестным ходом.

– Я пишу все эти книги, потому что не могу не писать, – говорит сам автор.

И продолжает путешествовать, попадать в приключения и творить.