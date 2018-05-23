На новой «Прогулке по старому Иркутску» расскажут о расстрелянных музыкантах

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На «Прогулке по старому Иркутску» 29 мая расскажут о репрессиях в отношении музыкантов в 1930-х годах. Об этом сообщают организаторы.

В 1936 году в Иркутске на базе Восточно-Сибирского радиокомитета была создана оперная труппы. Она вела полноценную работу в городском театре, располагая сильными сотрудниками с опытом работы в столичных оперных коллективах. В конце 1937 года труппу объявили творением «врагов народа». Вскоре были арестованы, а затем и расстреляны ярчайшие сотрудники оперы, саму же её распустили.

Позже были расстреляны ещё несколько видных представителей местного музыкального сообщества. Все эти люди были осуждены по 58-й статье, то есть за измену Родине, хотя едва ли кто-то из них был в действительности на это способен.

Об этом иркутянам 29 мая расскажет автор прогулки «Пятьдесят восьмая статья музыкальному Иркутску», кандидат исторических наук, преподаватель института филологии, иностранных языков и медиа-коммуникаций ИГУ Иван Колокольников.

КООРДИНАТЫ:

Сбор участников – на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Свердлова.

Начало – в 18.00.

Вход свободный.