На новой «Прогулке по старому Иркутску» расскажут об истории комсомола в ИГУ

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередной встрече проекта «Прогулке по старому Иркутску» 18 сентября расскажут об истории комсомола в ИГУ. Об этом сообщают организаторы.

В начале 1970 был активный обмен комсомольцев между ИГУ и другими вузами. Особенно запомнились студенты университета имени Патриса Лумумбы. Зимой 1973 года в Иркутск прилетела группа студентов из Нигерии, Анголы, Палестины, теплолюбивых стран, которые не очень знали, что такое снег.

Особо популярны среди комсомольцев были капустники. Секретарем комитета ВЛКСМ тогда был мужественный и серьезный парень, пограничник Михаил Труфанов. Капустники были безалкогольными, только чай да сушки. Но там можно было каждому раскрыть себя, показать свой внутренний мир.

Семидесятые – это время развития комсомольских строительных отрядов, появления педагогических отрядов, комсомольских оперативных отрядов, где дежурили по графику даже девочки спортивного типа. Игорь Степанченко возглавлял дружину по охране природы имени Улдиса Кнакиса, погибшего выпускника ИСХИ. Это было широкое мощное движение, когда комсомольцы боролись с браконьерами, вырубкой ёлок.

В то же время ввели нормы ГТО, которые должен был сдать каждый комсомолец. Без ГТО нельзя было получить допуск к учебе в аспирантуре и защите кандидатской диссертации.

Автором прогулки «Из истории комсомольской организации ИГУ» станет член комитета комсомола ИГУ в 1972-1976 годах Любовь Мыльникова. Этой прогулкой авторы проекта вспомнят не только юбилей Иркутского государственного университета, но и предстоящий 100-летний юбилей ВЛКСМ.

КООРДИНАТЫ:

Сбор на лестнице у главного корпуса ИГУ по улице Карла Маркса, 1.

Начало – в 18.00 часов.