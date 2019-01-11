На открытки «Прогулок по старому Иркутску» открыли сбор средств

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Прогулки по старому Иркутску» открыл сбор средств на издание открыток, которые готовятся к каждой экскурсии. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил руководитель проекта Алексей Петров.

– В 2018 году мы проиграли все грантовые конкурсы, и чтобы издание открыток продолжалось (напоминаю, что мы издаем еженедельно к каждой экскурсии), начали сбор средств, – написал он. – Все отчеты будут публиковаться, деньги перечисляться напрямую в типографию. Носить в карманах наличку никто не будет. За это ручаюсь своей головой.

Чтобы помочь проекту, деньги можно перечислять на яндекс-кошелёк: 410017322889579.