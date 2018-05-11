На «Прогулках по старом Иркутску» расскажут о «патриархе сибирской истории» Фёдоре Кудрявцеве

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередная «Прогулка по старому Иркутску», которая пройдёт 15 мая, будет посвящена основателю иркутской школы исторической регионалистики Фёдору Кудрявцеву. Об этом сообщают организаторы.

Вся научная и педагогическая жизнь учёного была связана с Иркутским университетом, который он окончил в 1924 году. С 1940 года после восстановления в ИГУ историко-филологического факультета Фёдор Кудрявцев был приглашен преподавать на кафедру истории СССР, которую и возглавил в 1956 году.

Научное наследие историка включает в себя более 350 опубликованных научных работ, в том числе книги, статьи в журналах, сборниках и газетах, рецензии, а также девяь неопубликованных работ в рукописи. Исследовательский интерес ученого был необычайно широк. Его привлекали вопросы сибирской культуры, взаимоотношения русского государства с народами Бурятии и Монголии, социально-экономического развития и революционного движения Сибири.

Многие поднятые им проблемы и сюжеты впоследствии превратились в самостоятельные направления сибирской истории. Он стал одним из ведущих авторов и редакторов двухтомного труда по истории Бурятии. Самое активное участие принял Фёдор Кудрявцев в подготовке и написании многотомной «Истории Сибири». Для иркутян он был и остается историком города, впервые всесторонне осветившим его историю.

После смерти историка его библиотека была передана факультету и на её основе 5 ноября 1977 года была открыта мемориальная аудитория – кабинет Фёдора Кудрявцева.

Автором прогулки «Пионер городской истории Иркутска Фёдор Кудрявцев» будет доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров.

КООРДИНАТЫ:

Сбор 15 мая напротив Белого Дома (бульвар Гагарина).

Начало – в 18.00.

Вход свободный.