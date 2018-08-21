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Культура
21.08.2018

На встрече из цикла «Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске поговорят о Николае Муравьеве-Амурском

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 августа состоится очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». Ее посвятят 209-й годовщине со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского.

Как сообщает пресс-служба музея, организаторы собираются почтить память основателя Сибирского отдела Русского Географического общества, а заодно подвести итоги цикла историко-краеведческих вечеров и обсудить его перспективы.

Темами встречи также станут 170-летие Амурской экспедиции Геннадия Невельского и 160-летие заключения Айгунского договора с Китаем и постройки в Иркутске Амурских ворот.

Посетители увидят временную выставку, посвященную годовщине Айгунского договора и познакомятся с редкими материалами из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Гости вечера могут заранее подготовить свои вопросы и предложения по поводу тематики будущих встреч.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало в 17.30. Вход свободный.

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