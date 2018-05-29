На закрытии сезона «Иркутского киноклуба» покажут фильм об Олеге Янковском

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутский киноклуб» уходит на летние каникулы. На закрытии очередного сезона 31 мая в отделе истории краеведческого музея покажут фильм Аркадия Когана об Олеге Янковском.

«Янковский» – полнометражный документальный фильм, снятый в 2014 году. В картине воспоминания коллег и близких об актере чередуются с фрагментами его киноработ – «Щит и меч», «Служили два товарища», «Зеркало», «Обыкновенное чудо», «Влюблен по собственному желанию», «Полеты во сне и наяву». В 2015 году лента получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший неигровой фильм».

Как сообщает пресс-служба музея, киноклуб возобновит работу в сентябре 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 18.30. Вход свободный.