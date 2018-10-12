|Культура
|13.10.2018
|
|
На заседании «Иркутского киноклуба» покажут фильм Михаила Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка»
|
Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» в отделе истории областного краеведческого музея 18 октября покажут фильм Михаила Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка». Начало в 18.30, вход традиционно свободный.
По мнению организаторов показа, название фильма многозначно — это и термин, которым пользуются перегонщики машин, и тесная, хотя и неочевидная, связь между бескрайними сибирскими регионами.
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: