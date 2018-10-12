На заседании «Иркутского киноклуба» покажут фильм Михаила Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка»

Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» в отделе истории областного краеведческого музея 18 октября покажут фильм Михаила Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка». Начало в 18.30, вход традиционно свободный.

По мнению организаторов показа, название фильма многозначно — это и термин, которым пользуются перегонщики машин, и тесная, хотя и неочевидная, связь между бескрайними сибирскими регионами.



Фильм по сценарию Михаила Тарковского перекликается с сюжетом его художественной книги «Тойота-Креста», а также является его режиссерским дебютом. Это история русского человека, сибиряка, выходца из старообрядческой семьи. Его путешествие в поисках своих родственников превращается в поиск самого себя и своего особого жизненного пути.



Картина снималась на территории от Владивостока до Красноярска и была поддержана государственной субсидией в категории фильмов социально-нравственной тематики.