«Не только про комиксы» – в Иркутске готовятся к масштабному фестивалю косплееров

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы «Байкал Комикс Феста», который проведут 28 и 29 сентября, обещают иркутянам многочисленные сюрпризы. Найти что-то себе по душе сможет каждый от мала до велика. Об этом организаторы сообщили на пресс-конференции 20 сентября. Фестиваль будут проводить уже в третий раз, но 2019 год можно назвать годом его перерождения. В этом году подготовлена большая площадка, которая занимает около 5 тысяч «квадратов»: в прошлом году, например, мероприятие посетили около трёх тысяч человек, нынче организаторы надеются охватить ещё больше. Проводить его будут на территории клуба «Комбат» на бульваре Рябикова, рассказал ведущий фестиваля Александр Положенко. – У многих косплэй ассоциируется только с анимэ. Нет, это просто детальное воспроизведение образов из любого фильма, игры, что угодно, – говорит управляющий клубом Михаил Кочетков. – Здесь будут представлены многие, от рыцарей, которые выступят с показательными выступлениями, до любителей страйкбола. А Александр Положенко добавляет: на этом фестивале можно найти, например, и классику фантастического кино – «Чужого», «Хищника» и так далее. Идея в том, чтобы на одной площадке объединить всю поп-культуру. Сейчас для участия в фестивале заявились около 60 человек. Большая часть из них – косплееры, но также в шоу включили и последователей «кей-попа», музыкального жанра, зародившегося в Корее. Самому младшему косплееру – девять лет. Это девочка, которая будет выступать вместе со своей сестрой. Участники к подобным мероприятиям готовятся от нескольких месяцев до целого года, в зависимости от сложности костюма и персонажа, который косплеится, отмечает член жюри Елена Скрипина. На «Байкал Комикс Фест» для них подготовили три сценические номинации – индивидуальный и групповой косплей, а также постановочное дефиле, которое предполагает воспроизведение целой сцены из сюжета игры, фильма или мультика. Помимо выступления творческих коллективов на фестивале развернётся ярмарка индустрии развлечения, говорит идейный вдохновитель фестиваля Михаил Васильев. – Это студия-мастерская 3D Nova, которая изготавливает детали на 3D-принтере, мы, «Область Комиксов», ребята, занимающиеся дизайном. У нас даже есть кинематографисты, делающие короткометражные фильмы, мультипликацию. Те же авторы из Иркутска и области, музеи, – говорит он. Для гостей все два дня предусмотрены различные интерактивы, живое общение даже на сцене – для этого придумана даже отдельная программа «ламповые разговоры». А ещё у гостей будет возможность «пощупать» и сделать памятное фото с точными копиями реквизита из известных кинокартин, например. В студии-мастерской 3D Nova уже воссоздали в натуральную величину секиру из последних «Мстителей». Будет задействована и русская поп-культура – например, фильмы «Метро» и «Сталкер». Билеты на фестиваль уже в продаже. Их можно приобрести на «Зрелищных городских кассах». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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