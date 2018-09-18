Несколько творческих встреч и мастер-классов проведут в Иркутске в рамках фестиваля «Человек и природа»

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадках кинотеатра «Звездный» и облкинофонда проведут три творческие встречи и три мастер-класса в рамках 17-го Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и природа». Об этом сообщают организаторы.

Напомним, мероприятие состоится с 21 по 25 сентября. За это время три творческие встречи пройдут в помещениях «Звездного»:

Творческая встреча Виктора Косаковского с участниками водного форума. Он – режиссер-документалист, лауреат престижных премий «Ника» и «Триумф», призер многих российских и международных кинофестивалей. В 2016 году получил приглашение войти в состав Американской академии киноискусств.

Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Человек и Природа» Сергеем Мирошниченко. Это кинорежиссер-документалист, продюсер, педагог. Заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, член Общественного човета при Министерстве Культуры РФ, секретарь Союза кинематографистов России по документальному кино, профессор, руководитель мастерской кафедры режиссуры неигрового кино Всероссийского государственного института кинематографии, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, член Академии российского телевидения «ТЭФИ», руководитель студии «Остров».

Творческая встреча со съемочной группой фильма «Облепиховое лето» (студия «Лендок»). Участники – режиссер Виктор Алферов, автор сценария Ольга Погодина-Кузмина, исполнитель главной роли Андрей Мерзликин, второй режиссер и режиссер монтажа Елена Алферова. На встрече состоится показ сюжета Полины Степановой (Иркутский областной кинофонд) «Облепиховое лето. За кадром» о том, как проходили съемки фильма на Байкале.

На площадке «Дом кино» иркутского облкинофонда посетителей фестиваля ждут три мастер-класса:

Мастер-класс Елены Алферовой «От кинолюбителя к профессионалу. Кинообразование детям — лаборатория творчества». Елена Алферова – режиссер-документалист, член отборочной комиссии кинофестивалей «Лучезарный ангел» и «Свидание с Россией», всероссийского кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». Преподаватель школы кино и телевидения «Аурум».

Мастер-класс Наталии Гугуевой «Режиссура зрительских эмоций». Наталия Гугуева – режиссер-документалист, сценарист, продюсер, главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал», Член Союза кинематографистов РФ и Гильдии кинорежиссеров РФ, член правления Гильдии неигрового кино, председатель ГАКа ВГИКа. Генеральный директор Студии «Встреча». Главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал». Лауреат национальных премий «ЛАВР», «ТЭФИ», номинант кинопремий «НИКА», «Золотой Орел», «Белый слон». Обладатель Гран-при и призер международных и всероссийских фестивалей.

Мастер-класс Кристин Бюхнер «Снимать можно только о том, что тебе близко». Кристин Бюхнер – режиссер, член отборочной комиссии кинофестиваля в Оберхаузене, преподаватель курсов кино и медиа в Академии искусств Кельна, Германия.