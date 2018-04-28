|Культура
|02.05.2018
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Ночь музеев пройдет 19 мая во всех отделах Иркутского художественного музея
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Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Главный музейный праздник года — «Ночь музеев» — пройдет во всех отделах Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева 19 мая. Тема этого года — «Шедевры из запасников». Подробная программа появится на сайте и страницах музея в соцсетях в ближайшее время, но основные моменты известны уже сейчас.
В главном здании музея (ул. Ленина, 5) с 20:00 до 23:00 — «Классика на все времена». Только один вечер — шедевры великих импрессионистов Клода Моне и Камиля Писсарро. Иркутский поэт Юрий Баранов представит стихи о картинах из собрания музея. В течение вечера в залах будут проходить игры и квесты, состоится уникальный мастер-класс «Секреты реставрации». Специальный гость вечера театр «Юность» покажет спектакль по «Метели» Пушкина.
В информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» (ул. Свердлова, 16) запланировано арт-терапевтическое занятие для всей семьи, а также просмотр мультимедийных фильмов о русском искусстве.
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