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02.05.2018

Ночь музеев пройдет 19 мая во всех отделах Иркутского художественного музея

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»),  - Главный музейный праздник года — «Ночь музеев» — пройдет во всех отделах Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева 19 мая. Тема этого года — «Шедевры из запасников». Подробная программа появится на сайте и страницах музея в соцсетях в ближайшее время, но основные моменты известны уже сейчас.

В главном здании музея (ул. Ленина, 5) с 20:00 до 23:00 — «Классика на все времена». Только один вечер — шедевры великих импрессионистов Клода Моне и Камиля Писсарро. Иркутский поэт Юрий Баранов представит стихи о картинах из собрания музея. В течение вечера в залах будут проходить игры и квесты, состоится уникальный мастер-класс «Секреты реставрации». Специальный гость вечера театр «Юность» покажет спектакль по «Метели» Пушкина.

В информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» (ул. Свердлова, 16) запланировано арт-терапевтическое занятие для всей семьи, а также просмотр мультимедийных фильмов о русском искусстве.

В Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) с восьми вечера до полуночи «Шедевры ВНЕ формата». Выставка одного шедевра «Портрет моего дяди» Давида Бурлюка, встречи с художниками на действующих выставках «Независимый формат» и «Форма цвета», фильмы о русском авангарде, электронная музыка, инсталляции и граффити в музейном атриуме.

В Усадьбе В.П. Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) с 18:00 до 23:00 — «Шедевры с историей»! Обширная концертная программа, интерактивные игры и конкурсы для всей семьи, лекции об истории усадьбы и ее основателе, экскурсии по действующим выставкам, мастер-класс по керамике и деревянной резьбе, фотозоны, ретродискотека.

Как сообщает пресс-служба музея, цены на билеты останутся такими же, как и в прошлом году: для детей — 150 рублей, для взрослых — 200 рублей.

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