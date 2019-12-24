Новые стеллажи установлены в городской библиотеке Усть-Кута в рамках «Народных инициатив»

Усть-Кут, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В городской библиотеке Усть-Кута в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» установлены шесть новых стеллажей под книги, в том числе два переносных, которые будут работать не только в помещении, но и на улице во время выставок и массовых мероприятий, регулярно проходящих в городе.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, директор «Городского культурно-библиотечного центра», член местного политсовета партии «Единая Россия» Людмила Зубарева отметила, что приобретение новых стеллажей стало лучшим новогодним подарком для читателей центральной городской библиотеки, так как старые стеллажи находились в ветхом состоянии и требовали срочной замены.

По словам исполнительного секретаря Усть-Кутского городского местного отделения «Единой России» Елены Липаревой, стеллажи приобретены на средства областной субсидии.

– В августе этого года прошло собрание горожан по вопросу перераспределения экономии субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год, образовавшейся в результате проведенного аукциона. Экономия составила 62 823 рубля. Эти средства решено было потратить на обновление стеллажей городской библиотеки, – пояснила Елена Липарева.

Глава Усть-Кута, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Душин подчеркнул важность реализации проекта «Народные инициативы» в муниципалитетах региона.

– Сегодня мы видим современное пространство, в котором интересно не только детям, но и молодежи. Впереди у нас большая работа по модернизации городских библиотек Усть-Кута. Мы надеемся на продолжение продуктивного сотрудничества с партией «Единая Россия» и успешную реализацию ее партийных проектов на территории города, – сказал Александр Душин.