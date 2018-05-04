ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
04.05.2018

Новый этап «Рейса особого назначения» стартовал в Братске

Братск, Тайшет, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске стартовал шестой этап культурного проекта «Рейс особого назначения», который реализует иркутская Молчановка. В его рамках специалисты проводят просветительские выезды по муниципальным образованиям Иркутской области. Уже прошло пять этапов проекта.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в этом году тема «Рейса»: «Иркутская область – 80 лет в семье народов». Специалисты подготовили фотовыставку и презентацию работ участников областного фотоконкурса, отразивших жизнь области, исторические и национальные традиции, природу нашего края, быт и характер сибиряков. Также в рамках проекта жителей районов Приангарья ждет творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Госпремии в области литературы и искусства, кинооператором-документалистом Евгением Корзуном и просмотр снятой им кинохроники из архивов Иркутского областного кинофонда. Это кадры строительства Иркутской ГЭС, приезда Фиделя Кастро в Иркутск и многие другие сюжеты.

Кроме того, посетителям представят фотоальбом, выпущенный к 80-летию Евгения Корзуна. Он включает более 300 уникальных фотоснимков автора, его воспоминания о съемках в разных уголках России, встречах с героями фотографий. Среди них – дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов, писатель Валентин Распутин, народный артист РСФСР Виталий Венгер и другие.

Шестой этап культурной программы «Рейс особого назначения» открылся в Братске, затем встреча с Евгением Корзуном и презентация программы «Иркутская область – 80 лет в семье народов» состоялась в Центральной городской библиотеке Тайшета. Из-за удаленности в эти районы сотрудники библиотеки приехали на поезде. Традиционно же «Рейс особого назначения» осуществляется на специальном транспортном средстве, оснащенном всем для выполнения функций современной передвижной библиотеки и мультимедийного центра. На нем специалисты отправятся в  более близкие районы, среди которых – Усольский, Тулунский и Черемховский.

Проект будет работать до осени. Его закрытие пройдет в октябре 2018 года в Ангарске.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске