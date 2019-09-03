Новую скрипку взамен утраченной при наводнении вручил Сергей Левченко педагогу музыкальной школы из Тулуна

Тулун, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Новую скрипку взамен утраченной при наводнении педагогу детской музыкальной школы из Тулуна вручил губернатор Сергей Левченко. Это – значимое событие не только для самой учительницы Ирины Смирновой, но и ее воспитанников.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Ирина Смирнова – единственный преподаватель по классу скрипки в детской музыкальной школе Тулуна. Сейчас у нее обучаются 10 детей. Также она является музыкальным руководителем в детском саду «Аленушка». Закончив музыкальное училище в Братске, она оказалась первой скрипачкой в родном Тулуне. Четыре года педагог передавала свое мастерство детям. Вплоть до летнего наводнения.

– Наш дом очень сильно пострадал при наводнении, скрипку затопило. И я очень надеялась, что вот сойдет вода, я достану ее… Но потом оказалось, что доставать уже нечего. Восстановлению скрипка не подлежала. Казалось, что надежды нет. Но вот сегодня я плачу от счастья, – поделилась педагог Ирина Смирнова.

Поиском нового инструмента для первой скрипачки Тулуна занялись и коллеги-музыканты, и даже правительство Иркутской области.

– Губернатор принял решение приобрести скрипку для педагога. В итоге приобрели ее в Братском музыкальном училище, которое несколько лет назад заканчивала Ирина Смирнова. Руководитель музыкального училища привез этот хрупкий, тонкий инструмент в Тулун, – рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Новая скрипка выполнена корейским мастером. Это инструмент ручной работы. В момент передачи его новому владельцу губернатор Сергей Левченко подчеркнул, что это не только музыкальный инструмент, но и символ сплоченности людей, готовности помочь в трудной ситуации.

– Это лето выдалось очень сложным для жителей территорий, которые подверглись наводнению. Но жизнь продолжается. Соседи-братчане откликнулись на просьбу своей ученицы. Теперь у нее есть столь необходимый для музыканта инструмент. Я тоже, как и многие, закончил в свое время музыкальную школу. К скрипке отношение особое. У нее своя душа. И я желаю, чтобы те звуки, которые музыкант извлекал из этого инструмента, находили отзыв в душах других людей, – выразил пожелания Ирине Смирновой глава региона.