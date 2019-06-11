Областной праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай 28 и 29 июня

Баяндаевский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай 28 и 29 июня.

Об этом сообщил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев в ходе рабочей поездки в Баяндаевский район, пишет пресс-служба губернатора Иркутской области. Глава округа проинспектировал готовность всех площадок, на которых пройдут спортивные соревнования и конкурсные мероприятия областного праздника.

– Более 700 спортсменов из шести районов УОБО, Ольхонского района и Свирска уже подали заявки на участие в «Сур-Харбане». Спортивная программа будет представлена 10 видами спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «Шатар», шахматы и шашки. Кроме того, впервые вне зачета на площадке областного «Сур-Харбана» будет проведен турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан». Назрела необходимость популяризации этой народной игры, которая в последние годы вызывает интерес у жителей округа разных поколений, – сообщил Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, «Сур-Харбан» по традиции включает в себя театрализованное открытие праздника, фестиваль команд КВН, концерт ансамбля «Степные напевы». В этом году впервые будет организован флешмоб «Ехор собирает друзей». На территории Баяндаевского музея под открытым небом, где расположены бурятская юрта, русская изба и белорусская усадьба, состоится конкурс фольклорных коллективов «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»). Театрализованное открытие культурно-спортивного праздника будет проходить под общей темой: «Сур-Харбан – праздник поющей стрелы!». В театрализации примут участие лучшие фольклорные и хореографические коллективы районов УОБО, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Всего в этом будет задействовано 350 человек.

28 июня на ипподроме пройдет четвертый региональный этнофестиваль конной культуры. Он впервые проводится в рамках «Сур-Харбана». Фестиваль начнется с конного парада по улицам села Баяндай. Выставка «Лошадь в жизни бурят» будет представлена в юрте. В конкурсе «Раритетная конская амуниция» участники представят старинные изделия конского убранства. Участники конкурса «Морин эрдэни» («Драгоценность лошади») должны представить конское убранство (снаряжение) и исполнить мориной соло (хвалебная песнь коню). Вниманию зрителей будут представлены игры наездников, конная эстафета. Фестиваль будет способствовать формированию туристического имиджа Усть-Ордынского Бурятского округа и развитию конного туризма. Мероприятие проводится при содействии агентства по туризму Иркутской области.