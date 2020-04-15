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Культура
16.04.2020

Обменные гастроли театров в режиме онлайн впервые состоятся в Иркутской области

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обменные гастроли в режиме онлайн впервые состоятся в Иркутской области. Их проведут Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» и Томский областной театр куклы и актёра «Скоморох» имени Виндермана.

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на замминистра культуры и архивов Приангарья Руслана Дячука, ведутся переговоры и с другими театрами кукол страны.

Спектакли томского театра «Скоморох» на официальном ютуб-канале театра кукол «Аистёнок» начнут показывать 17 апреля. Первым зрители увидят спектакль «Игра» по роману Фёдора Достоевского «Игрок». В субботу, 18 апреля, в программе постановка для детей до трёх лет «Три поросёнка» из цикла «Бабушкины сказки». В свою очередь, томские зрители смогут познакомиться с постановками Иркутского театра кукол: «Бетховен. Разговорные тетради» и «Сказки с небесного чердака».

Официальный ютуб-канал театра «Аистёнок» начал работу 27 марта, в Международный день театра. Старт работе положил показ спектакля «Утиная охота. Сны Зилова». Спектакль Бориса Константинова был удостоен премии правительства РФ как лучшая постановка по произведениям русской классики. Затем зрителям показали спектакль для людей с нарушениями слуха «Бетховен. Разговорные тетради», а также детские постановки: «Золотой цыплёнок», «Приключения Буратино», «Сказки с небесного чердака» в постановке главного режиссёра театра Юрия Уткина. За две недели аудитория канала увеличилась почти на 900 человек.

В ближайшие выходные «Аистенок» запустит цикл творческих онлайн-встреч с актёрами «В субботу вечером». Первая встреча пройдет с ведущим актёром театра Романом Бучеком, затем – с заслуженной артисткой России Любовью Калиниченко, ведущими актёрами Дианой Денисенко, Наталией Кёрн, Романом Зориным, директором театра Андреем Стрельцовым, художественным руководителем Юрием Уткиным. Начало в 19:00.

Также зрителей ждут видеорубрики, которые будут транслироваться не только в ютубе, но и в социальных сетях театра. Среди них: «Сказки на ночь с «Аистёнком», серия мастер-классов «Время учиться» для взрослых и «Чем занять ребёнка» для детей и их родителей. Коллектив «Аистёнка» планирует провести опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить, какие проекты вызвали наибольший отклик. Самые востребованные будут продолжены после снятия режима самоизоляции. Перейти на канал можно по ссылке.

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