|Культура
|18.09.2018
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Объявлены шорт-листы еще в двух номинациях Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа»
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Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сформирована конкурсная программа 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина в номинациях «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик». Об этом сообщают организаторы.
В ближайшее время будет объявлен шорт-лист в номинации «Полнокупольный фильм».
Шорт-лист в номинации «Игровой фильм»:
Шорт-лист в номинации «Социально-экологический ролик»:
Напомним, фестиваль пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября. «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик» – новые номинации, пополнившие в этом году конкурсную программу кинофестиваля «Человек и Природа».
В отборочную комиссию вошли режиссер «Креативной группы «Альмера», кинорежиссер, соорганизатор и креативный директор Байкальского фестиваля регионального кино, член молодежного центра союза кинематографистов РФ Александра Мерзлякова, начальник отдела по развитию кинопроизводства «Иркутского областного кинофонда», программный менеджер по номинации «Социально-экологический ролик», член Союза кинематографистов РФ Полина Степанова, редактор, сценарист, тележурналист, отборщик документальной программы «Свободная мысль» Московского Международного Кинофестиваля Анна Тархова, лауреат премии им. А.В. Луначарского, начальник отдела регионального кинопроката «Иркутского областного кинофонда» Елена Мурзина.
Подробнее с регламентом фестиваля можно ознакомиться
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