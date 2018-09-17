Объявлены шорт-листы еще в двух номинациях Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа»

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сформирована конкурсная программа 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина в номинациях «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик». Об этом сообщают организаторы.

В ближайшее время будет объявлен шорт-лист в номинации «Полнокупольный фильм».

Шорт-лист в номинации «Игровой фильм»:

«Красный сад» (Азербайджан, режиссер Салими Мирбала Сейидаскер оглы);

«Птицы с большими крыльями» (Индия, режиссер Бихукумар Дамодаран);

«Чужестранка» (Бразилия, режиссер Эдсон Лемос Акатой);

«Озеро героев» (Россия, режиссер Анна Протоковило);

«Зерно» (Турция, режиссер Семих Капланоглу).

Шорт-лист в номинации «Социально-экологический ролик»:

«Байкал-Тотем» (Россия, режиссер Юрий Дорохин);

«Big буууум» (Россия, режиссер Марат Нариманов);

«Еноты барабанщики сортируют мусор» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович);

«Еноты на мусоровозе» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович);

«Медвежонок» (Россия, режиссер Антон Черенков);

«Пчелы-роботы» (Германия, производство Greenpeace);

«День Земли: протяни Планете руку» (Чехия, производство Greenpeace);

«Концерт Людовико Эйнауди в Арктике» (Норвегия, производство Greenpeace);

«Мир будущего» (Россия/Осетия, режиссер Бэла Накусова);

«#год экологии» (Россия, режиссер Юрий Шарыпкин);

«ЭкологиЯ» (Россия, режиссер Анастасия Еловская);

«Принцип Фрейза» (Россия, режиссер Александр Зубков);

«Белый медведь» (Россия, режиссер Ксения Симонова);

«Что такое экослед?» (Россия, производство WWF);

«Гордиться – не значит помогать» (Россия, производство WWF);

«Лучше не сори» (Россия, режиссер Дмитрий Багин);

«ECOLOGY: KIDS» (Россия, режиссер Лилия Шаповалова).

Напомним, фестиваль пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября. «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик» – новые номинации, пополнившие в этом году конкурсную программу кинофестиваля «Человек и Природа».

В отборочную комиссию вошли режиссер «Креативной группы «Альмера», кинорежиссер, соорганизатор и креативный директор Байкальского фестиваля регионального кино, член молодежного центра союза кинематографистов РФ Александра Мерзлякова, начальник отдела по развитию кинопроизводства «Иркутского областного кинофонда», программный менеджер по номинации «Социально-экологический ролик», член Союза кинематографистов РФ Полина Степанова, редактор, сценарист, тележурналист, отборщик документальной программы «Свободная мысль» Московского Международного Кинофестиваля Анна Тархова, лауреат премии им. А.В. Луначарского, начальник отдела регионального кинопроката «Иркутского областного кинофонда» Елена Мурзина.

Подробнее с регламентом фестиваля можно ознакомиться на сайте .