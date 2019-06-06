Очередной международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится 16-18 июля 2020 года

Забайкальский край, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 14-й Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится 16-18 июля 2020 года в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.

Об этом сообщил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев по итогам рабочей поездки в АБАО, где состоялось расширенное заседание организационного комитета по подготовке фестиваля, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области. В работе оргкомитета приняли участие врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, члены правительства региона, представители Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая.

Напомним, предыдущий фестиваль «Алтаргана» состоялся на территории Приангарья с 5 по 8 июля 2018 года. В его рамках в Иркутске и поселке Усть-Ордынский прошли 14 творческих конкурсов, шесть спортивных состязаний и научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона». Впервые фестиваль проходил при поддержке Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России. На торжественной церемонии закрытия фестиваля губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал флаг фестиваля заместителю председателя правительства Забайкальского края Бато Доржиеву.

– В программе фестиваля «Алтаргана-2020» 15 творческих и шесть спортивных состязаний. Состоится научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана»: история и современность», на которой в широком аспекте будут рассмотрены вопросы влияния «Алтарганы» на развитие бурятской национальной культуры, – рассказал Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, на прошедшем оргкомитете в программу фестиваля добавлен конкурс конского убранства «Морин эрдэни» («Драгоценность лошади»). Конкурс будет способствовать сохранению и развитию традиций изготовления конского убранства и снаряжений, поддержке талантливых мастеров народных промыслов и ремесел. Также есть изменения в конкурсе-презентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса», который проводится для популяризации потенциала и перспектив фермерских хозяйств и набирает популярность на фестивале. В 2020 году участников разделят на две группы: среди субъектов Российской Федерации и среди зарубежных стран. Будущим участникам необходимо обратить внимание на то, что нужно показать полный годовой цикл, и уже сегодня необходимо начать подготовку, делать видеосъемки. Остальные конкурсы пройдут без изменений. Среди спортивных мероприятий новшеством станут такие игры, как «Шагай наадан» («Игра в кости»), «hээр шаалган» («Разбивание хребтовой кости»).

Как сообщил Анатолий Прокопьев, для участия в «Алтаргане-2020» будет сформирована региональная команда Иркутской области, планируется участие 60-70 спортсменов и около ста участников конкурсных программ по культуре. Кроме того, свои отдельные команды могут представить муниципальные образования области.

Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» проводится с 1994 года раз в два года поочередно в Монголии и в трех регионах России – Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Фестиваль носит название степного кустарника алтаргана (лат. caragana pygmaea) – растения с очень сильной и развитой корневой системой, что символизирует народные бурятские корни.