Онлайн-мероприятия, посвященные Дню Победы, организует Иркутская областная филармония

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Начался цикл онлайн-мероприятий, которые ко Дню Победы организовала Иркутская областная филармония.

Как сообщает пресс-служба губернатора, старт праздничному марафону дан 5 мая. В этот день губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша совместно с камерным хором губернаторского симфонического оркестра запишут две песни иркутских авторов: «Бессмертный полк» на слова Владимира Скифа и «Дети войны» на музыку композитора Андрея Волченкова. Для песни «Дети войны» это будет дебют – она прозвучит впервые.

6 мая губернаторский симфонический оркестр примет участие во флешмобе по поводу 75-летия Великой Победы и освобождения Европы от фашистских захватчиков. Коллектив исполнит советскую песню о войне «Майский вальс». В мероприятии дистанционно примут участие Русский духовой оркестр, а также коллективы наших соотечественников в Австрии.

7 мая состоится уникальный онлайн-концерт. Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии представит программу «Классика против коронавируса». Также планируется выступление камерного хора губернаторского симфонического оркестра и солистов: баритона из Большого театра Василия Соколова и студентки Иркутского музыкального колледжа имени Шопена Дарьи Коптеловой. Концерт организован Издательским домом «Комсомольская правда», компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и телекомпанией ТиВиСи HD при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска. Концерт состоится во Дворце спорта «Труд». Трансляция пройдет на сайте irk.kp.ru и на телеканале ТиВиСи HD, а также на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на волне 91,5 FM и в Братске – 99,5 FM. О времени онлайн-трансляции будет сообщено дополнительно.

9 мая на официальном Youtube-канале и социальных сетях филармонии состоится показ творческих номеров солистов и коллективов учреждения. Ансамбль народных инструментов «Байкал-квартет» представит программу «Без срока давности», солисты исполнят попурри песен на военную тематику, оркестр русских народных инструментов сыграет знаменитую песню «Катюша», а в исполнении Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра можно будет увидеть небольшой спектакль «До свидания, мальчики».

Кроме того, с 4 по 9 мая, по инициативе Иркутской областной филармонии при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и иркутского волонтерского движения, проходит арт-проект «БлагоДарим». В его рамках молодые деятели культуры сделают творческий подарок участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, детям войны, проживающим на территории Иркутской области. С помощью современных средств связи и сети интернет каждому ветерану артисты покажут специально записанный музыкальный номер. Эта акция – знак внимания и уважения к людям, которые внесли свой вклад в Великую Победу. К акции также присоединились Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина, Иркутское театральное училище и региональные творческие союзы.