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Культура
23.04.2020

Онлайн-прогулку по старому Иркутску 28 апреля посвятят истории ВСЖД в годы Великой Отечественной войны

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клуб молодых ученых «Альянс» 28 апреля приглашает на первую уличную встречу девятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Ее тема: «ВСЖД в годы Великой Отечественной войны». В связи с режимом самоизоляции мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Как сообщают организаторы, с 22 июня 1941 по 15 августа 1942 года в армию, военно-эксплуатационные отделения и на дороги запада выбыло более 15 тысяч сотрудников ВСЖД. В октябре 1941 – январе 1942 годов было подготовлено свыше 9 тысяч бойцов: из них – 328 пулеметчиков станковых пулеметов, 399 пулеметчиков ручных пулеметов, 154 снайпера и 7937 стрелков. На 1 января 1942 года собрали 131 тысячу теплых вещей. В 1941-1944 годах железнодорожники доставили на фронт 552 вагона с подарками от трудящихся Бурятии, Иркутской области и Красноярского края.

– Ощущая острую нехватку металла, в коллективах создавали собственные литейные цеха, где переплавляли металлолом. Путейцы и связисты восстанавливали старые детали. К 1943 году ВСЖД передала освобожденным магистралям на 23,5 млн рублей оборудования, инвентаря, инструментов, к февралю 1944 года направила в армию еще 9 тысяч человек, на восстановление железных дорог в освобожденные районы 4120 человек, – рассказывают авторы проекта.

За период войны железнодорожники подписались на государственные займы на сумму свыше 100 млн рублей. Здесь родилась инициатива собрать средства на постройку танковой колонны «Иркутский железнодорожник». Всего коллектив ВСЖД собрал 6 млн 409 тысяч 617 рублей.

– Сотни женщин овладели сложными профессиями, заменяя мужей, отцов, братьев. За период войны было обучено железнодорожным профессиям 15 тысяч 414 женщин, в том числе 58 паровозных машинистов, 431 помощник машиниста, 637 кочегаров, 282 слесаря, 562 дежурных по станции, 1616 стрелочников, 387 вагонных слесарей, 1118 проводников, 171 электрик. Семь женщин награждены правительственными наградами, 437 – нагрудными знаками. «Почетными железнодорожниками» признали 30 женщин, «Ударниками Сталинского призыва» – 256, – говорят авторы проекта «Прогулки по старому Иркутску».

КООРДИНАТЫ:

  • Автором прогулки выступит кандидат исторических наук, начальник подразделения по сохранению исторического наследия ВСЖД Александр Хобта. Мероприятие состоится 28 апреля в 18:00. Трансляция будет вестись в группе мероприятия в соцсети «Фейсбук». Телефон для справок: 8-902-519-21-78. Открытку можно будет получить после окончания режима самоизоляции.

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