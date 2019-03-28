Опыт Твери: в городе поставили бродвейский мюзикл по басням Ивана Крылова

Тверская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тверском театре юного зрителя по мотивам баснен Ивана Крылова поставили спектакль в жанре бродвейского мюзикла, сообщает « Афанасий бизнес ». Иногда тверской ТЮЗ вспоминает, за что отвечает буква «Ю» в его названии, и на какое-то время отвлекается от великолепных постановок про депрессию, пьянство и школьную травлю. В такие моменты Театр юного зрителя обращает свое внимание на творчество Корнея Чуковского («Чуковский и все-все-все»), Александра Пушкина («Сказка о царе Салтане») или, например, Джанни Родари («Путешествие Голубой стрелы»). Теперь же выбор театра пал на произведения Ивана Крылова, 250-летие которого отмечалось в этом году. Его басни знают все, причем чуть ли не с детства. Не наизусть, конечно, но основные сюжеты, мораль и отдельные цитаты того же «Квартета», «Слона и Моськи» или «Стрекозы и Муравья», как правило, хорошо врезаются в память и спустя много лет после прочтения видятся уже по-другому. Спектакль «Басни» берет восемь воспоминаний, восемь детских произведений и без ущерба для морали переворачивает их формат с ног на голову. Знакомые персонажи представлены в очень любопытной обработке, а добрые поучительные истории сдобрены легким налетом мрачности и таинственности. Видение режиссера-постановщика Даниила Романова превратило Стрекозу в певицу с образом Мэрилин Монро, собачку Жужу – в ухоженную, напыщенную, но легкомысленную девицу, а Льва – в подтянутого профессионального боксера. Многого стоит уже то, что для спектакля на сцене собирают еще одну сцену – современную, окутанную атмосферой классического Бродвея. От басни к басне она превращается то в боксерский ринг для напряженного поединка Льва и Комара, то в улицу, по которой ведут Слона. Каждая история оформлена в своей, совершенно уникальной эстетике. Режиссерская трактовка классических сюжетов максимально далеко отдалила «Басни» от обычной сказки с ряжеными. В истории «Орел и Пчела» закадровый рассказчик в полумраке читает реплики всех героев, на ринге рефери неустанно комментирует каждый удар Льва в свете ярких прожекторов, а на улицу, где встречаются две собаки, тоскливо падает бумажный снег. Персонажей Крылова весьма оригинально воплощают на сцене восемь молодых артистов ТЮЗа. На их плечи ложится непростая задача – героев в баснях много, поэтому каждый актер играет сразу по несколько ролей. Но персонажи все равно получаются очень разными, не в последнюю очередь благодаря работе художников. Соловей во фраке гордо объясняет квартету, в чем они не правы, Петух в рабочем костюме бодро орудует дрелью, а Муравей в костюме дворника грозно потрясает убойной метлой. А ведь каждый артист еще и старается как-то сам выделиться и подчеркнуть свою роль. Барбос Романа Клокова настолько убедительно замерзает, что зрителю становится его не на шутку жалко. Стрекоза Ангелины Аладовой красиво поет, а Петух Алексея Пучкова регулярно играет на гитаре, являясь своеобразным звуковым сопровождением некоторых басен. К слову, даже если не брать во внимание пернатого гитариста с хохолком, «Басни» все равно остаются спектаклем с завораживающим музыкальным рядом. Композиции Александра Ночина выдержаны в едином стиле, подчеркивающем таинственную натуру постановки, но при том очень разнообразны. Для каждой басни маэстро приготовил что-то свое – мрачные синтезаторы, бодрые барабаны, фортепианные переборы переплетаются в замысловатую музыкальную мозаику, заставляя зрителей притопывать и покачивать в такт головой (а зрителей помладше – прихлопывать и танцевать). Вообще, про «Басни» говорить можно было бы еще долго. Труппа во главе со смелым режиссером-постановщиком смогла уместить в неполный час столько разнообразия и креатива (а также безудержные пляски всех артистов на прощание), что один полноценный спектакль воспринимается зрителем как восемь разных мини-постановок. Одни из них веселые, другие – очень печальные, третьи так и вовсе романтичные. Но самое главное, что все они остаются поучительными. Несмотря на яркое убранство и очень творческую обработку, в процессе которой басни иногда заметно сокращались, мораль осталась на месте. Оригинальный посыл баснописца еще и подчеркивается уникальными сценическими решениями – например, та же истошно лающая на Слона Моська изображена в виде воздушного шарика, который в конце концов со злости лопнул. В классическом, печатно-книжном формате, произведения баснописца могут оказаться неинтересны многим современным детям. Разумеется, с возрастом такие несостоявшиеся читатели наверняка одумаются и пожалеют о непрочитанных в детстве книгах и об упущенной вовремя морали. Но все же те уроки, которые весело и просто доносят истории Крылова, лучше усвоить пораньше. Поэтому «Басни» – веселый и невероятно динамичный спектакль – пришелся в данном случае как раз к месту. Шутки и танцы для детей, необычная интерпретация и загадочная трагичность для взрослых – неплохой рецепт для отличной переработки классики. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? афанасий Тэги: View the discussion thread.