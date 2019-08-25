Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Осенью в Иркутске пройдет серия лекций «Кинотоп» о кинематографе. Об этом сообщила председатель иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» Ольга Бельская на пресс-конференции в преддверии Дня российского кино.

– В этом году мы подали заявку в министерство культуры и архивов Иркутской области на получение средств на проект «Кинотоп» , её одобрили. Это будет серия лекций от профессиональных киноведов. В Иркутск приедут пять очень известных специалистов в этой области, среди которых – Армен Медведев, который в прошлом руководил Госкино, - отметила Ольга Бельская.

Также в число приглашенных гостей вошел и бывший иркутянин Егор Москвитин, который, еще живя в Иркутске, получил премию «Белый слон» Гильдии кинокритиков, как лучший молодой кинокритик России.

Планируется, что эксперты не только расскажут о состоянии и тенденциях современного отечественного кинематографа, но и посмотрят работы кинематографистов Иркутской области и дадут профессиональную оценку и детальный анализ региональных фильмов.

Пока точная дата старта «Кинотопа» неизвестна, но совершенно точно проект реализуют до конца 2019 года. На его воплощение выделена субсидия Минкульта региона в размере 250 тысяч рублей.