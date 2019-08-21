Осинский район примет фестиваль «Дружба народов Прибайкалья»

Иркутск, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают на интерактивную экскурсию «Краски огня и света» и мастер-классы по изготовлению изделий в технике живописной горячей эмали. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.