|Культура
|22.08.2019
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Осинский район примет фестиваль «Дружба народов Прибайкалья»
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Осинский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль национально-культурных объединений и общественных организаций Иркутской области «Дружба народов Прибайкалья» планируется провести в селе Оса 6 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Участие в фестивале примут представители народов, проживающих в Прибайкалье.
В культурной программе – выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промыслов, фестиваль национального костюма «Традиции и современность», а также представление национального танца и песни.
Спортивная программа будет представлена соревнованиями по мас-рестлингу, бурятской борьеа «Бухэбарилдаан», борьбе «Корэш», перетягиванию канатов, шахматам, мини-футболу, волейболу.