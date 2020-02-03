Отделение Союза композиторов России откроется в Иркутске

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске откроется отделение Союза композиторов России. Такой договоренности достигли и.о. министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и ответственный секретарь Союза композиторов России Павел Левадный.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас членами Союза композиторов России являются семь человек из Иркутской области. Также в регионе с 1997 года действует Иркутская областная общественная организация «Союз композиторов». В нее входят 12 профессиональных музыкантов. Объединять организации не планируется.

– Создание регионального отделения Союза композиторов России даст более широкие возможности по участию в конкурсах и концертах на разных площадках России, в регион станут приезжать музыкальные критики. Иркутские композиторы будут причастны к великой истории Союза композиторов, председателями которого были Дмитрий Шостакович и Родион Щедрин, – сказал член Союза композиторов России, председатель Иркутской областной общественной организации «Союз композиторов» Ян Круль.

Во время рабочей встречи стороны договорились провести несколько совместных мероприятий. В частности, в Иркутске планируется организовать Дни Союза композиторов России. Мероприятие намечено на осень 2020 года.