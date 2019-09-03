«Оттепель» в Иркутске – на сцене ТЮЗа свою постановку представила школа-студия МХАТ

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Иркутского международного книжного фестиваля на сцене ТЮЗа имени Вампилова состоялся показ спектакля школы-студии МХАТ «Оттепель». В постановке задействованы студенты четвертого курса школы-студии. Сам музыкально-поэтический спектакль посвящен эпохе 60-х годов 20-го века, на которые и пришлась легендарная хрущевская «оттепель». – Делая этот спектакль, мы пытались разгадать, в чем же секрет человеческой жизни, – говорит мастер курса Виктор Рыжаков. – Мы называем его «Оттепель» не только потому, что говорим голосом того времени, когда еще война в памяти, тоталитаризм, который преследовал людей, закончился, и был период, когда люди поверили во что-то, смогли оглянуться друг на друга и на какую-то секунду стать счастливее. Мы хотели это время зафиксировать и сегодня передать. Это важно, потому что оттепель важна в любое время года, потому что мы понимаем, что оттепель – это и то, что может согреть человека внутри. В начале постановки звучат стихотворения той эпохи, подарившей миру целую плеяду поэтов-шестидесятников – Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной. Тех, кто заговорил голосами, кардинально отличающимися от канонической советской поэзии. Затем идет основная – музыкальная часть спектакля. Она начинается классическими советскими песнями, всем знакомыми, родными, но все же достаточно шаблонными – и в плане лов, и в плане музыки. И когда зритель начинает уже немного скучать, проступает первое нестандартное звучание – сейчас уже кажущаяся классической, а тогда еще довольно неожиданная «Нежность». А следом – совсем уж неожиданный для того времени, спорный, временами запрещаемый и все же слушавшийся всей страной голос – песни Владимира Высоцкого. Сперва – «Корабли постоят и ложатся на курс», а затем – исключительно пронзительное исполнение «Баллады о любви». Следующий шаг – небольшая щель, в приоткрывшемся железном занавесе – проникший на советское пространство зажигательный рок-н-ролл, под который еще недавно академично исполнявшие «Подмосковные вечера» юноши и девушки «зажигают» – весело отплясывают, играют на саксофонах и так далее. Следом – джазовые и блюзовые мотивы. Но завершается все вновь совтеской классикой – потому что оттепель – это еще не весна, но все же ее предвестница. Спектакль собрал полный зал, зрители аплодировали МХАТовцам стоя и долго не хотели отпускать юных артистов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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