Оуэн Мэтьюз на ИМКФ – о грандиозной авантюре 18 века и великом первооткрывателе Николае Резанове

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В заключительный день Иркутского международного книжного фестиваля гости смогли познакомиться с известным британским журналистом, публицистом и писателем Оуэном Мэтьюзом. Он работал во многих горячих точках и писал об этом резонансные репортажи и книги. В Иркутске журналист рассказал о своем издании «Грандиозные авантюры. Николай Резанов и мечта о Русской Америке». – Мне стало интересно исследовать Николая Резанова, этого героя-любовника, которого мы все знаем по рок-опере «Юнона и Авось», потому что он был великим мечтателем. Меня поразило в его биографии, что его жизнь охватывает несколько радикально противоположных миров. Первую ее часть он провел как дворянин, деятель имперского двора, по нынешним понятиям, как настоящий политик. А под конец ударился в противоположную крайность и посвятил себя диким и неоткрытым берегам мира. Это Аляска, Ситка (бывший Новоархангельск), Северная Калифорния и Сан-Франциско. Меня задел этот контраст: Николай Резанов – одновременно дворцовый деятель и открыватель новых миров, претерпевший ужасные трудности мореплавания, путешественник и открыватель новых земель. Поэтому я пошел по его стопам в прямом и переносном смысле, – начал свою историю Оуэн Мэтьюз. Журналист побывал в Сан-Франциско, на Аляске, Ситке, острове Кадьяк. Перед тем посетил Иркутск, Санкт-Петербург, Псков и другие города, где останавливался герой его исследований. Везде он собирал сведения, легшие в основу книги. Оуэн Мэтьюз отметил, что граф видел Америку естественной частью Российской империи. Даже если взглянуть на карты, составленные, например, Михаилом Ломоносовым, то совершенно очевидно, что Россия и Америка находятся достаточно близко друг другу. Особенно Аляска – вполне логично примыкающая к России территория. В этом ракурсе кажется закономерным, что русские стали осваивать прилегающие к ним земли Северной Америки. Мечты графа были более чем оправданы. Также, по мнению автора книги, главная заслуга Николая Резанова в том, что он быстро понял: главный двигатель государства его эпохи – не цари, не армия или государственная власть. Это – частные фирмы. Такие, как британская Ост-Индская компания. – К середине 18 века Ост-Индская компания царствовала над судьбой 500 миллионов человек. У нее была армия из 20 тысяч душ, свой флот, своя валюта, свой флаг. Это была целая держава, свое государство. И компания завоевала целый субконтинент – Индию. Николай Резанов вполне резонно, как дитя Просвещения, подумал, почему бы России не стать военно-морской державой? Но сделать это можно было только усилиями частной фирмы. Поэтому он создал Русско-Американскую компанию, – продолжил журналист. Когда графу было чуть больше 30 лет, его отправили из Петербурга в Иркутск, где он познакомился с Анной Шелиховой, дочерью купца Григория Шелихова. Через год она стала его женой. Этот брак – ключевой для карьеры первооткрывателя, потому что в те времена, как и сейчас, деньги решали все. Бизнес в России уже тогда был семейным. Именно на деньги купца Николай Резанов построил Российско-Американскую компанию. Конечно же, слушатели лекции не могли не задать вопрос об истории любви между графом и Кончитой, дочерью коменданта крепости Сан-Франциско. Современники Николая Резанова писали, что он был человеком не самым порядочным и весьма расчетливым. Поэтому они не верили в искренность его чувств. Да и сам граф в письмах, адресованных министру коммерции Российской империи Николаю Румянцеву, говорил о том, что намечающийся брак выгоден для России экономически. Поэтому он уверял государственных деятелей в том, что им движет лишь холодный расчет и просил средств на вторую экспедицию к берегам Калифорнии. Однако брату своей покойной жены Николая Резанов писал, что он искренне влюблен в Кончиту и хочет непременно к ней вернуться. Как известно, его планам не суждено было сбыться. Граф заболел и умер, а Кончита, как гласит легенда, ждала его 35 лет. Британский журналист отметил, что девушка действительно долго ждала русского возлюбленного, однако не всё так мрачно и трагично. Оуэн Мэтьюз пояснил, что многие желают бедную девушку, которой русский дворянин сломал жизнь. Однако он сам, после долгих размышлений и обмена мнениями с читателями, понял, что Николай Резанов освободил Кончиту. Она стала монахиней и обрела гораздо больше свободы, чем если бы ей пришлось выйти замуж за какого-нибудь местного купца. А так Кончита стала известной женщиной, посвятила себя благотворительности и обучению индейцев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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