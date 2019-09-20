Первой премьерой нового сезона в Иркутском музтеатре станет «Принцесса цирка»

Иркутск, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском музыкальном театре 28-29 сентября состоится премьера оперетты «Принцесса цирка».

В музтеатре творческое наследие Имре Кальмана любят; в разные годы на сцене показывали его самые популярные оперетты: «Осенние маневры», «Разбойники», «Сильва», «Фиалка Монмартра», «Последний чардаш», «Марица», «Принцесса цирка», сообщает пресс-служба театра. При этом последняя ставилась неоднократно.

Первая премьера «Принцессы цирка» на сцене Иркутского театра музыкальной комедии состоялась во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. Зал театра был переполнен, среди зрителей были и раненые бойцы, проходившие лечение в иркутских госпиталях.

Впоследствии «Принцесса цирка» радовала зрителей еще не раз: в 1956, 1964, 1987, 2003 годах. Последняя постановка этой оперетты в Иркутске в 2003 году называлась «Мистер Икс». По замыслу режиссера история загадочного незнакомца начиналась с пролога, в котором странствующая цирковая группа разыгрывает спектакль об артистах, интригах, страстях и, конечно же, любви.

Над новой постановкой «Принцессы цирка» работают: режиссер-постановщик, он же балетмейстер-постановщик, лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Гали Абайдулов (Санкт-Петербург); дирижер-постановщик Виктор Олин; сценография и костюмы Елены Вершининой (Санкт-Петербург); хормейстеры Наталья Ладыгина и Ульяна Чугуевская; художник по свету заслуженный работник культуры РФ Галина Мельник.