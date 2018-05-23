Песню «Гляжу в озера синие» 24 мая исполнят у иркутского «Модного квартала» в рамках Дня славянской культуры

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, состоятся 24 мая. По всей стране в этот день пройдут выступления хоровых коллективов. К участию присоединится и Иркутская область.

Как сообщает пресс-служба регправительства, акция единого действия стартует 24 мая в 18:00 (в 13.00 по московскому времени). В это время по всей стране и во всех муниципальных образованиях Иркутской области одновременно будет исполнено произведение «Гляжу в озера синие». К участию в акции будут привлечены школьники младших классов.

В Иркутске мероприятие состоится в 130 квартале, на площадке у ТРК «Модный квартал». Участие в нем примут хоровые коллективы и сводные хоры. В их исполнении также прозвучат песни русских и советских композиторов, духовная музыка, песни патриотического характера.

В Иркутской области такое мероприятие проводят с 2014 года.